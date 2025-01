Linksabbiegerin kollidierte mit Gegenverkehr, eine Person wurde leicht verletzt

Am Ortseingang von Weitefeld beabsichtigte sie nach links in die Straße "Am Rain" abzubiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Audi A6. Die beiden PKW stießen frontal zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota einige Meter zurück in Richtung Weitefeld geschleudert. Hierbei wurde ein weiterer PKW beschädigt.

Der Toyota Auris und der Audi A5 waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



