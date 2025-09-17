Der Toyota-Fahrer gab an, hierdurch in seiner Sicht beeinträchtigt gewesen zu sein, weshalb er in der Folge auf den nunmehr wegen der Panne stehengebliebenen PKW des 30-jährigen Auffuhr. Der Opel-Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt, weshalb er in ein Krankenhaus verbracht wurde. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sodass diese nicht mehr Fahrbereit waren.
Leichtverletzter nach Verkehrsunfall
Lesezeit 1 Minute
