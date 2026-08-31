Neuwied
Lautstarker Fahrzeug gestoppt
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am 30.08.2026 gegen 23:00 Uhr führten Beamte der Polizei Neuwied im Bereich der Langendorfer Straße Verkehrskontrollen durch.

Ein Fahrzeugführer machte dabei besonders auf sich aufmerksam, indem er mit aufheulendem Motor an der Kontrollstelle vorbeifuhr. Dieser konnte im erneuten Passieren der Kontrollstelle gestoppt und kontrolliert werden. Ein entsprechendes Bußgeldverfahren wegen unnötiger Lärmverursachung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56587 Neuwied
Tel. 02631 878 0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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