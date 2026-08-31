Lautstarker Fahrzeug gestoppt

Ein Fahrzeugführer machte dabei besonders auf sich aufmerksam, indem er mit aufheulendem Motor an der Kontrollstelle vorbeifuhr. Dieser konnte im erneuten Passieren der Kontrollstelle gestoppt und kontrolliert werden. Ein entsprechendes Bußgeldverfahren wegen unnötiger Lärmverursachung wurde eingeleitet.



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