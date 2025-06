Landung eines Heißluftballons misslungen

St. Katharinen (ots) - Am Freitagabend (30.05.2025) missglückte einem Piloten eines Heißluftballons die Landung auf einem Feld nahe der Ortschaft St. Katharinen. Neben dem Piloten befanden sich 16 Passagiere, im Alter von 30-45 Jahren, in dem Korb des Heißluftballons.

Da das Luftfahrzeug bei der Landung stärker als beabsichtigt auf dem Boden aufkam, zogen sich acht Passagiere leichte Verletzungen zu und vier der verletzten Personen mussten vorbeugend in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Glücklicherweise wurde keine Person schwer verletzt und der Heißluftballon blieb unbeschädigt.

Gegen den Piloten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.



