Ländung eines Toten aus dem Rhein in Engers

Am Samstag, den 18.01.2025, wurde gegen 10:20 Uhr ein Toter am Rheinufer in Höhe Flusskilometer 600,85 nahe der Straße Alte Schloßstraße 2, 56566 Neuwied OT Engers, von Spaziergängern gemeldet.



Polizeibeamte der Polizeiinspektion Neuwied bargen eine tote männliche Person aus dem Wasser.

Es konnten kein Ausweis oder andere Dokumente in der Kleidung aufgefunden werden. Die Identität ist bisher nicht geklärt.



Die Person kann wie folgt beschrieben werden:



weiße Haut, schlank, ca. cm 176, Schuhgröße 46, mittellanges dunkles Haar jedoch fehlend an den Seiten des Schädels und von der Stirn bis zur Mitte des Schädeldachs, keine Tätowierungen, geschätztes Alter 50-60 Jahre.

Bekleidet war der Mann mit rot-schwarz karierter Jacke (Art Holzfällerjacke), einer dunkelblauen Jogginghose, sowie dunklen Sportschuhen mit weißen Reflektoren und neongelben Applikationen.

Unter der Jacke trug der Verstorbene insgesamt sieben Kleidungsschichten am Oberkörper, sowie drei Kleidungsschichten am Unterkörper.



Das Todesermittlungsverfahren wird von der Kriminalinspektion Neuwied geführt. Derzeit laufen kriminaltechnische Maßnahmen zur Identifizierung.



Hinweise zur Identität bitte an die Kriminalinspektion Neuwied 02631/878-0 oder kineuwied@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Neuwied

Telefon: 02631-878-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell