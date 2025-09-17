Zwei bislang unbekannte männliche Täter rissen die Geräte in einem unbeobachteten Moment aus der Halterung und flüchteten fußläufig in Richtung DM-Markt. Bei den Tätern soll es sich vermutlich um Heranwachsende gehandelt haben.
Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634-9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Ladendiebstahl
Zwei bislang unbekannte männliche Täter rissen die Geräte in einem unbeobachteten Moment aus der Halterung und flüchteten fußläufig in Richtung DM-Markt. Bei den Tätern soll es sich vermutlich um Heranwachsende gehandelt haben.