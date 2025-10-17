Mitarbeiter des Marktes sprachen den Täter im Bereich der Kassen an, woraufhin dieser die Flucht ergriff.
Durch eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei Linz am Rhein und die detaillierte Personenbeschreibung der Zeugen konnte der Tatverdächtige kurze Zeit später im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden.
Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls gefertigt. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Linz am Rhein.
Ladendiebstahl im Aldi-Markt
