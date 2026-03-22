Ladendiebin leistet Widerstand

Dort wollte eine Ladendiebin dem ausgesprochenen Hausverbot nicht nachkommen. Zudem schlug und beleidigte sie eine Mitarbeiterin.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme setzte die 40-jährige Tatverdächtige ihre Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Beamten fort und ignorierte deren Anweisungen. Bei der folgenden Ingewahrsamnahme leistete die Frau zudem Widerstand durch Schlagen und Treten nach den Beamten.

Die Frau war merklich alkoholisiert. Auf der Dienststelle setzte sie ihre Beleidigungen fort und kündigte an, wieder zum Markt gehen zu wollen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde sie nach richterlicher Vorführung bis zum Abend in Polizeigewahrsam genommen. Zudem wurde ihr eine Blutprobe entnommen.



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