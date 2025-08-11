Ladendiebin leistet erheblichen Widerstand

Ein Pärchen entwendete Lebensmittel und Kleidung im Wert von 63 EUR. Während der Sachverhaltsaufnahme griff die 34-jährige Beschuldigte aus der Verbandsgemeinde Unkel die eingesetzten Beamten tätlich an. So biss die Täterin einer Beamtin in den Unterarm und wehrte sich durch Kratzen und Treten gegen die polizeilichen Maßnahmen. Die Beschuldigte musste gefesselt werden und wurde zur Polizeiinspektion Linz verbracht. Hierbei trat sie gegen den Funkstreifenwagen und beschädigte die Beifahrertür. Auf richterlicher Anordnung wurde der Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Gegen die 34-jährige wurden gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet.



