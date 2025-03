Ladendieb mit Haftbefehl gesucht

Am Freitagmittag beging ein 48-Jähriger einen Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in Bad Hönningen.

Er steckte sich hierbei eine Alkoholflasche in die Jackentasche und versuchte damit unbemerkt den Verkaufsbereich zu verlassen. Eine Mitarbeiterin beobachtete den Diebstahl und verständigte die Polizei.

Gegen den wohnsitzlosen Täter lag außerdem noch einen Haftbefehl vor, welcher die Zahlung einer vierstelligen Geldsumme forderte. Der Haftbefehl wurde vor Ort durch einen Bekannten des Täters beglichen. Er wird sich nun wegen des Vorwurfs des Ladendiebstahls verantworten müssen.



