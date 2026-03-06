Kupferdiebstahl auf dem Baustellengelände des Aldi-Marktes in Dierdorf

Zunächst wurden mit dem Bagger Poller herausgerissen, um vermutlich mit einem Fahrzeug für den Abtransport aufs Gelände zu gelangen. Anschließend wurde das Kabel offensichtlich mit dem Bagger verladen. In der vorherigen Nacht wurde an gleicher Örtlichkeit schon mal Kupferkabel entwendet. Hierbei jedoch lediglich im Gesamtwert von ca. 300 EUR.

Zeugen, die Hinweise zum Hergang und zu Fahrzeugen bzw. Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

pistrassenhaus@polizei.rlp.de





