Kupferdiebstahl auf dem Baustellengelände des Aldi-Marktes in Dierdorf

In der Zeit von Donnerstag, den 05.03.2026, ca. 18:30 Uhr, bis Freitag, den 06.03.2026, ca. 05:00 Uhr entwendeten die bislang unbekannten Täter ca. 6 Tonnen Kupferkabel im Gesamtwert von ca. 27.000 EUR. Hierfür nutzten sie einen Bagger des Abrissunternehmens.

Zunächst wurden mit dem Bagger Poller herausgerissen, um vermutlich mit einem Fahrzeug für den Abtransport aufs Gelände zu gelangen. Anschließend wurde das Kabel offensichtlich mit dem Bagger verladen. In der vorherigen Nacht wurde an gleicher Örtlichkeit schon mal Kupferkabel entwendet. Hierbei jedoch lediglich im Gesamtwert von ca. 300 EUR.
Zeugen, die Hinweise zum Hergang und zu Fahrzeugen bzw. Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
pistrassenhaus@polizei.rlp.de


