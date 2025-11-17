Betzdorf
Kupferdiebstahl an Dauersberger Kirchengebäude
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Vermutlich in der Nacht von Freitag, 14.11.2025, auf Samstag, 15.11.2025, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft Kupferdachrinnen vom Kirchengebäude in der Kohlhardtstraße.

Ebenfalls wurde ein Schuppen aufgebrochen, und aus diesem Werkzeug entnommen.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

