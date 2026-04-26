Bad Hönningen
Krankentransport übersieht Motorrad - Fahrer leicht verletzt
Symbolbild
Symbolbild
Monika Skolimowska/dpa

Am Samstagnachmittag übersah der Fahrer eines Krankentransportwagen beim Rückwärtsrangieren auf der Waldbreitbacher Straße einen hinter ihm stehenden Motorradfahrer und kollidierte mit diesem.


Der 62-jährige Fahrer des Motorrades kam hierdurch zu Fall und zog sich Prellungen und Schürfwunden zu. Die Versorgung der Verletzungen übernahm die Besatzung des Krankentransport gleich vor Ort und der Motorradfahrer konnte anschließend seine Fahrt fortsetzen. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz/Rhein

Telefon: 02644-943-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren