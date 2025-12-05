Kraftfahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Eine Streife der PI Betzdorf kontrollierte am 04.12.2025 gegen 11:45 Uhr in der Friedrichstraße einen 45-jährigen Elektrokleinstfahrzeugführer.

Hierbei wurden bei ihm drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Der Mann räumte den vorangegangen Konsum von Betäubungsmitteln ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.



