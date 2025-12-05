Hierbei wurden bei ihm drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Der Mann räumte den vorangegangen Konsum von Betäubungsmitteln ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.
Kraftfahrzeugführer unter Drogeneinfluss
