Windhagen
Krähenfüße ausgelegt - erneuter gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Am Vormittag des 15.03.2026, vermutlich im Zeitraum zwischen 09:00 und 11:00 Uhr, wurden am Sportpark Windhagen und in der Straße "Im Nassen" zum wiederholten Male durch eine unbekannte Person sogenannte Krähenfüße ausgelegt, wodurch an mehreren Fahrzeugen durch das Darüberfahren die Reifen beschädigt wurden.

Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Telefon: 02634 - 9520


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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