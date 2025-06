Kradfahrer gestürzt -Zeugenaufruf

Am 19.06.2025 befuhr gegen 15:30 Uhr ein 38-jähriger Mann mit seinem Leichtkraftrad in Linz am Rhein die L253 (Straße "Am Sändchen") in Fahrtrichtung B42 (Linzhausenstraße) und kam in einer Linkskurve vor der Einmündung zur B42 aufgrund einer auf der Straße befindlichen Betriebsmittelspur ins Rutschen.