Kontrollmaßnahmen Realschule plus Puderbach

In den Abendstunden des 09.04.2026 wurden seitens der Polizeiinspektion Straßenhaus mehrere Kontrollmaßnahmen im Bereich der Realschule plus Puderbach durchgeführt.

Hintergrund waren mehrere Hinweise auf mögliche Ordnungsstörungen im Bereich des Schulgeländes.

Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen konnten mehrere Jugendliche kontrolliert werden. Ein mitgeführter Roller verfügte über keinen bestehenden Versicherungsschutz. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet



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Polizeiinspektion Straßenhaus



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Göbel,PK





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