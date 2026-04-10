Hintergrund waren mehrere Hinweise auf mögliche Ordnungsstörungen im Bereich des Schulgeländes.
Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen konnten mehrere Jugendliche kontrolliert werden. Ein mitgeführter Roller verfügte über keinen bestehenden Versicherungsschutz. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet
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Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634-952-0
Göbel,PK
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Kontrollmaßnahmen Realschule plus Puderbach
Hintergrund waren mehrere Hinweise auf mögliche Ordnungsstörungen im Bereich des Schulgeländes.