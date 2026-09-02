Neuwied
Kontrollen in der Fußgängerzone
Symbolbild
Symbolbild
Oliver Berg/dpa

Die Polizeiinspektion Neuwied führte zielgerichtete Kontrollen in der Fußgängerzone in Neuwied durch.

Im Blickpunkt standen E-Scooter-Nutzer und Fahrradfahrer, die sich gegen örtliche Vorschriften hinwegsetzten. Diverse Verwarngeldverfahren wurden eingeleitet. Auch künftig kündigt die Polizei Neuwied entsprechende Kontrollen an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied

Telefon: 02631-878-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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