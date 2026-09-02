Die Polizeiinspektion Neuwied führte zielgerichtete Kontrollen in der Fußgängerzone in Neuwied durch.

Im Blickpunkt standen E-Scooter-Nutzer und Fahrradfahrer, die sich gegen örtliche Vorschriften hinwegsetzten. Diverse Verwarngeldverfahren wurden eingeleitet. Auch künftig kündigt die Polizei Neuwied entsprechende Kontrollen an.



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