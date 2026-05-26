Kontrollen des motorisierten Zweiradverkehrs

Das Ziel der Maßnahmen war insbesondere die Überprüfung der Verkehrssicherheit der Motorräder sowie die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.
Im Rahmen der durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen wurden lediglich wenige Verstöße festgestellt. Die überwiegende Anzahl der Verkehrsteilnehmer hielt sich an die geltenden Vorschriften.
Ebenfalls ergaben sich bei den Kontrollen zur Verkehrssicherheit keine gravierenden Beanstandungen. Grobe technische Mängel an den überprüften Fahrzeugen wurden nicht festgestellt.
Die Polizei Straßenhaus zeigt sich insgesamt zufrieden mit dem Ergebnis der Kontrollmaßnahmen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied
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Das Ziel der Maßnahmen war insbesondere die Überprüfung der Verkehrssicherheit der Motorräder sowie die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.