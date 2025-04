Kontrolle von E-Scootern in Neuwied

Neuwied - Am 22.04.2025 fanden zur Mittagszeit Kontrollen von E-Scootern und Fahrrädern in der Neuwieder Innenstadt statt.

Hierbei wurden die E-Scooter und Fahrradfahrenden insbesondere darauf hingewiesen, dass die Fahrzeuge in der Fußgängerzone nur geschoben werden dürfen. Es wurden sieben Verstöße geahndet.

Zudem wurden im Rahmen der Streife gegen 09:30 Uhr im Bereich der Engersgaustraße ein E-Scooter gesichtet, der mehr als 50 km / h fuhr. Durch die hohe Geschwindigkeit benötigte der 41-jährige Fahrer eine Fahrerlaubnis, welche er nicht besaß. Der E-Scooter war nicht versichert. Außerdem stand der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Am 23.04.2025 wurde gegen 01:05 Uhr ein E-Scooter kontrolliert, der mit zwei Personen besetzt war. Auch dies ist nicht erlaubt. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der E-Scooter nicht versichert war und die beiden Fahrer, 18 und 16 Jahre alt, auch nicht die letzten Halter des Scooters waren. Der E-Scooter wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell