Kontrolle eines Motorrollers führt zu mehreren Strafanzeigen

Am Abend des 17.01.2025 gegen 22:30 wurde durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein Motorroller mit auffälliger Fahrweise auf der B256 in Höhe Bonefeld unterwegs in Richtung Neuwied gemeldet.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle ergaben sich Anhaltspunkte auf eine Beeinflussung des 46-jährigen Fahrers durch Betäubungsmittel. Der Motorroller wurde zudem, aufgrund anzunehmender technischer Veränderungen, ohne die erforderliche Fahrerlaubnis geführt. Daher wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und das Kleinkraftrad für weitere Untersuchungen sichergestellt.

Darüber hinaus führte er nicht ordnungsgemäß gesicherte Fallrohre auf dem Trittbrett des Motorrollers mit, welche ebenfalls sichergestellt wurden. Wie sich wenig später herausstellte, wurden diese in der Ortslage von Straßenhaus von einem Gebäude entwendet.

Rund eineinhalb Stunden später erschien eine 46-jährige Frau auf hiesiger Dienststelle und teilte mit, dass derselbe Roller bereits gegen 21:00 Uhr auf der Raiffeisenstraße in Straßenhaus in Höhe eines Supermarktes verunfallte. Die Frau war zuvor Beifahrerin auf dem Kleinkraftrad und wollte die Fahrt mit ihm nicht mehr fortsetzen. Der Roller kam aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall, wodurch der 46-jährige Fahrer und die 46-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden.

Den Fahrer erwarten nun mehrere Strafverfahren.



Zeugen, welche Hinweise auf das zur Rede stehende Unfallereignis, die Fahrweise des Motorrollers oder die Entwendung der Fallrohre geben könne, werden gebeten sich bei der Polizei in Straßenhaus zu melden.



