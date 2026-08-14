Neustadt (Wied), Ot
Kontrolle des Durchfahrtsverbots in Neustadt (Wied), Ortsteil Panau
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Neustadt (Wied), Ot. Panau (ots) - Am Donnerstag, den 13.08.2026, führte die Polizei in der Zeit von 18:15 Uhr bis 18:45 Uhr in Neustadt (Wied), Ortsteil Panau, eine Kontrolle des dort bestehenden Durchfahrtsverbots durch.

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Anlass für die Kontrolle waren zuvor eingegangene Bürgerbeschwerden über die Missachtung des Verbots.

Im Rahmen der etwa 30-minütigen Kontrolle wurden die Verkehrsteilnehmer gezielt auf die Einhaltung der bestehenden Verkehrsregelung überprüft. Dabei konnten insgesamt vier Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot festgestellt werden. Die betroffenen Fahrzeugführer wurden entsprechend kontrolliert und die festgestellten Verstöße jeweils geahndet.

Die Polizei kündigt in diesem Zusammenhang weitere Kontrollen an, um die Einhaltung des bestehenden Durchfahrtsverbots auch künftig zu überwachen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied


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