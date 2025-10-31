Kontrollaktion im Dienstgebiet der PI Straßenhaus

Im Rahmen der Maßnahme wurden an mehreren Standorten Fahrzeuge und Personen überprüft, insbesondere in Wohngebieten, die in der Vergangenheit von Einbrüchen betroffen waren. Ziel der Aktion war, potentielle Täter frühzeitig zu erkennen und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken. Die Kontrolle verlief ohne besondere Vorkommnisse. Es wurden keine verdächtigen Personen oder Gegenstände festgestellt. Trotz des ruhigen Verlaufes wird die Polizei Straßenhaus auch zukünftig ihre Präventionsmaßnahmen fortsetzen.



