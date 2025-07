Komplettentwendung von PKW

Es handelt sich um einen Ford Kuga ST-Line in der Farbe schwarz. Das Fahrzeug ist nicht für den Straßenverkehr zugelassen und verfügt dementsprechend über keine Kennzeichen. Wie die bisher unbekannten Täter das Fahrzeug entwendeten, ist Teil der Ermittlungen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02644-9430 bei der Polizeiinspektion Linz zu melden.



