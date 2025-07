Körperverletzungsdelikte auf der Kirmes - Zeugenaufruf

Am frühen Samstagmorgen gegen 03:00 Uhr kam es binnen kurzer Zeit im Umfeld der Kirmes in Rheinbreitbach zu zwei Körperverletzungsdelikten ausgehend von einer größeren Personengruppe.



In zwei unabhängigen Tathandlungen wurden zwei junge Männer angegriffen und verletzt. In einem Fall ließen die Angreifer erst von ihrem Opfer ab, als eine weitere Personengruppe hinzukam. Einer der Geschädigten wurde zur näheren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht.

Bei dem Haupttäter soll es sich laut Zeugen um einen ca. 20-jährigen jungen Mann mit südländischen Erscheinungsbild und kurzen, schwarz gelockten Haaren gehandelt haben. Er habe ein weißes T-Shirt getragen und sei wohl schon vorher auf dem Kirmesgelände durch sein aggressives Verhalten aufgefallen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter 02644-943-0 oder pilinz@polizei.rlp.de, zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0





