Im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung erlitt der 28-jährige eine Nasenfraktur, welche durch den Rettungsdienst behandelt werden musste.
Die eingesetzten Polizeikräfte nahmen eine Strafanzeige auf.
Körperverletzungsdelikt auf Oktoberfest
