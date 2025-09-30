Wallmenroth
Körperverletzungsdelikt auf Oktoberfest
Während des Oktoberfests in der Festhalle am Schladeweg gerieten in der Nacht vom 27. auf den 28.09.2025 gegen 03:20 Uhr ein 23-jähriger und ein 28-jähriger aneinander.

Im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung erlitt der 28-jährige eine Nasenfraktur, welche durch den Rettungsdienst behandelt werden musste.

Die eingesetzten Polizeikräfte nahmen eine Strafanzeige auf.

