Hierbei wurde zwei Personen leicht verletzt. Der bislang unbekannte Täter flüchtete vor Eintreffen der Polizei vom Tatort. Er wird folgendermaßen beschrieben: männlich, ca. 17-19 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank. Er soll bei der Tat mit einem beigen Jogginganzug bekleidet gewesen sein. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
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Körperverletzung / Zeugenaufruf
Hierbei wurde zwei Personen leicht verletzt. Der bislang unbekannte Täter flüchtete vor Eintreffen der Polizei vom Tatort. Er wird folgendermaßen beschrieben: männlich, ca. 17-19 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank. Er soll bei der Tat mit einem beigen Jogginganzug bekleidet gewesen sein. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.