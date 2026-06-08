Körperverletzung / Zeugenaufruf

Am Sonntag, 07.06.2026, gegen 00.25 Uhr, kam es in einem Schnellrestaurant in Altenkirchen, Kölner Straße, zu einem Körperverletzungsdelikt.

Hierbei wurde zwei Personen leicht verletzt. Der bislang unbekannte Täter flüchtete vor Eintreffen der Polizei vom Tatort. Er wird folgendermaßen beschrieben: männlich, ca. 17-19 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank. Er soll bei der Tat mit einem beigen Jogginganzug bekleidet gewesen sein. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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