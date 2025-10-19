Der 21-jährige Geschädigte wurde gegenüber des Schwimmbades durch zwei unbekannte Täter ins Gesicht geschlagen.
Diese entfernten sich anschließend in Richtung des Unkeler Bahnhofs.
Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis.
Hinweise werden an die Polizeiinspektion Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-9430 erbeten.
Körperverletzung unter Heranwachsenden