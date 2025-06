Körperverletzung nach Streitigkeit

06.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf der Hauptstraße in Rheinbrohl, in deren Verlauf der 46-jährige Tatverdächtige seinen Kontrahenten ins Gesicht schlug.

Auslöser für die Auseinandersetzung war, dass der 46-Jährige das geparkte Fahrzeug des 37-jährigen Geschädigten mit Mayonnaise einschmierte. Als ihn der Fahrzeugbesitzer daraufhin zur Rede stellen wollte, kam es zum Streit.

Der wohnsitzlose 46-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten müssen; am Fahrzeug entstand keine Beschädigung.



