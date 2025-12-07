Körperverletzung in Neuwied - Zeugenaufruf!

Auf dem Gehweg wurde die Dame dann durch einen 61-Jährigen Mann mit Hund derart zu Boden gestoßen, dass die Dame diverse Verletzungen davon trug und aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen konnte. Außerdem wurde das Handy der Geschädigten stark beschädigt. Zwei Jugendliche beobachteten den Vorfall offenbar und eilten der Dame zur Hilfe.



Die Polizei Neuwied sucht nun nach Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können. Insbesondere werden die beiden Jugendliche gebeten, sich bei der Polizei Neuwied unter der 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.



Polizeiinspektion Neuwied/Rhein

PHK Bleidt



Telefon: 02631-878-0





