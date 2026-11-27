Es wurde mitgeteilt, dass der Beschuldigte sein Opfer zunächst getreten und anschließend ins Gesicht geschlagen habe, sodass dieser eine Verletzung davontrug. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Streifenwagenbesatzungen waren die Beteiligten nicht mehr an der gemeldeten Örtlichkeit. Im Zuge der weiteren Fahndung wurde der 47 Jahre alte Beschuldigte ermittelt. Dieser wurde gemeinsam mit seiner 45 Jahre alten Ehefrau in Tatortnähe gesichtet. Beide waren auf E-Scootern unterwegs. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass beide Personen alkoholisiert gefahren sind, wobei der männliche Beschuldigte aufgrund der Alkoholisierung absolut fahruntüchtig war. Außerdem war eines der genutzten Fahrzeuge aufgrund eines Diebstahls zur polizeilichen Fahndung ausgeschrieben und für den zweiten E-Scooter konnte ebenfalls kein nachvollziehbarer Eigentumsnachweis erbracht werden. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Dem bereits polizeilich bekannte Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.



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