Kircheib - Verkehrsunfall mit Personenschaden/ Hier: Frontalzusammenstoß zwischen einem PKW und einem Bus mit einer schwer- und einer leichtverletzten Person



Der 33-jährige PKW-Fahrer aus dem kreis Neuwied befuhr die B8 aus Fahrtrichtung Rettersen in Fahrtrichtung Kircheib. Aus bislang ungeklärter Unfallursache verlor der PKW Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte daraufhin, in einen im Gegenverkehr befindlichen Bus. Der PKW schleuderte anschließend auf seine Fahrbahn zurück und kam dort entgegen seiner Fahrtrichtung zum Stehen. Der PKW Fahrer erlitt bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen und wurde in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Der 49-jährige Busfahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis wurde durch den Unfall leicht verletzt und auch in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.



Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR.



Die B 8 ist aktuell zum Zwecke der Unfallaufnahme noch voll gesperrt.



Vor Ort waren Rettungskräfte der Feuerwehr Weyerbusch und Mehren, zwei Rettungswagen und ein Notarzt.



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