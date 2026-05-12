Kennzeichendiebstahl

In der Zeit von Sonntag, 10.05.2026, 19.00 Uhr, bis Montag, 11.05.2026, 09.30 Uhr, kam es in Weyerbusch, Am alten Born, zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter von einem geparkten Pkw Toyota beide Kennzeichenschilder. Es handelte sich um Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Altenkirchen (AK-). Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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