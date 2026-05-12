Weyerbusch
Kennzeichendiebstahl
Symbolbild
dpa

In der Zeit von Sonntag, 10.05.2026, 19.00 Uhr, bis Montag, 11.05.2026, 09.30 Uhr, kam es in Weyerbusch, Am alten Born, zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter von einem geparkten Pkw Toyota beide Kennzeichenschilder. Es handelte sich um Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Altenkirchen (AK-). Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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