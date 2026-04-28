Kennzeichendiebstahl

Roth OT Hämmerholz (ots) - In der Zeit von Samstag, 25.04.2026, 20.00 Uhr, bis Sonntag, 26.04.2026, 10.00 Uhr, kam es in Roth, Ortsteil Hämmerholz, Ringstraße, zu einem Diebstahl.

Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter das vordere Kennzeichenschild von einem abgestellten Pkw Skoda. Es handelte sich um ein Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Altenkirchen (AK-). Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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