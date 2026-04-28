Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter das vordere Kennzeichenschild von einem abgestellten Pkw Skoda. Es handelte sich um ein Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Altenkirchen (AK-). Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
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Kennzeichendiebstahl
Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter das vordere Kennzeichenschild von einem abgestellten Pkw Skoda. Es handelte sich um ein Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Altenkirchen (AK-). Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.