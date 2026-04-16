Seelbach
Kennzeichendiebstahl
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Am Mittwoch, 15.04.2026, kam es in der Zeit von 13.00 Uhr bis 16.30 Uhr in Seelbach (Westerwald), Bahnhofstraße, zu einem Diebstahl.

Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter das vordere Kennzeichenschild von einem geparkten Pkw Fiat. Es handelte sich um ein Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Altenkirchen (AK-). Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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