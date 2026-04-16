Kennzeichendiebstahl

Am Mittwoch, 15.04.2026, kam es in der Zeit von 13.00 Uhr bis 16.30 Uhr in Seelbach (Westerwald), Bahnhofstraße, zu einem Diebstahl.

Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter das vordere Kennzeichenschild von einem geparkten Pkw Fiat. Es handelte sich um ein Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Altenkirchen (AK-). Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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