Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter von einem Pkw Fiat beide Kennzeichenschilder. Es handelte sich um Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Limburg-Weilburg (LM-). Das betreffende Fahrzeug war auf einem Parkplatz abgestellt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
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Kennzeichendiebstahl
Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter von einem Pkw Fiat beide Kennzeichenschilder. Es handelte sich um Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Limburg-Weilburg (LM-). Das betreffende Fahrzeug war auf einem Parkplatz abgestellt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.