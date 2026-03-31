Altenkirchen
Kennzeichendiebstahl
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In der Zeit von Freitag, 27.03.2026, bis Montag, 30.03.2026, kam es in Altenkirchen, Heimstraße, zu einem Kennzeichendiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter von einem Pkw Fiat beide Kennzeichenschilder. Es handelte sich um Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Limburg-Weilburg (LM-). Das betreffende Fahrzeug war auf einem Parkplatz abgestellt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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