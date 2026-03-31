In der Zeit von Freitag, 27.03.2026, bis Montag, 30.03.2026, kam es in Altenkirchen, Heimstraße, zu einem Kennzeichendiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter von einem Pkw Fiat beide Kennzeichenschilder. Es handelte sich um Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Limburg-Weilburg (LM-). Das betreffende Fahrzeug war auf einem Parkplatz abgestellt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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