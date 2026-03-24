Altenkirchen
Kennzeichendiebstahl
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

In der Zeit von Sonntag, 22.03.2026, 19.00 Uhr, bis Montag, 23.03.2026, 08.30 Uhr, kam es in Altenkirchen, Auf dem Eichelchen, zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter die beiden Kennzeichenschilder eines geparkten Pkw Seat. Es handelte sich um Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Altenkirchen (AK). Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02631 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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