Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter die beiden Kennzeichenschilder eines geparkten Pkw Seat. Es handelte sich um Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Altenkirchen (AK). Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
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Kennzeichendiebstahl
Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter die beiden Kennzeichenschilder eines geparkten Pkw Seat. Es handelte sich um Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Altenkirchen (AK). Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.