Kennzeichendiebstahl

In der Zeit von Sonntag, 22.03.2026, 19.00 Uhr, bis Montag, 23.03.2026, 08.30 Uhr, kam es in Altenkirchen, Auf dem Eichelchen, zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter die beiden Kennzeichenschilder eines geparkten Pkw Seat. Es handelte sich um Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Altenkirchen (AK). Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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