Windhagen
Kennzeichendiebstahl
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Am 21.03.2026 gegen 04.55Uhr kam es in 53578 Windhagen, Reinhard-Wirtgen-Straße 2, zu einem Diebstahl eines hinteren Kennzeichens an einem geparkten PKW, Mercedes-Benz, Vito.


Im Zuge der Ermittlungen konnte festgestellt werden, wie sich zum Tatzeitpunkt ein blauer Kleinwagen dem Fahrzeug nähert und das hintere Kennzeichen abmontiert wird.
Personen, die Angaben zu dem blauen Kleinwagen, dessen Fahrer oder verdächtigen Beobachtungen machen können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634-952-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren