In der Zeit von Freitag, 02.01.2026, 21.30 Uhr, bis Samstag, 03.01.2026, 14.30 Uhr, kam es in Etzbach zu einem Kennzeichendiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter von einem, in der Straße "Vor der Schnellert" geparkten, Pkw BMW das vordere Kennzeichenschild. Es handelte sich um ein Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Altenkirchen (AK). Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Frank Feldhäuser, PHK

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell