Der PKW stand ordnungsgemäß geparkt auf einem Mitfahrerparkplatz an den L 258, Gemarkung Dierdorf.
Zeugen werde gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der Rufnummer 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden
Kennzeichendiebstahl
