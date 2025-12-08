Kennzeichendiebstahl

Im Zeitraum von Sonntag, 07.12.2025, 12:45 Uhr bis 17:55 Uhr wurden die beiden amtlichen Kennzeichen WW-AS2811 von einem PKW Peugeot 208 durch bislang unbekannte Täter entwendet.

Der PKW stand ordnungsgemäß geparkt auf einem Mitfahrerparkplatz an den L 258, Gemarkung Dierdorf.



Zeugen werde gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der Rufnummer 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden



