Der PKW stand ordnungsgemäß geparkt auf dem öffentlichen Parkplatz an der Neuwieder Straße.
Zeugen werden gebeten, entsprechende Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634/952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
Kennzeichendiebstahl
