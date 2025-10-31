Kennzeichendiebstahl

In der Zeit von Dienstag, 28.10.2025, 12.00 Uhr, bis Mittwoch, 29.10.2025, 16.00 Uhr, kam es in Pracht, Bergstraße, zu einem Diebstahl.

Bislang unbekannte Täter entwendeten von einem Kleintransporter Peugeot beide Kennzeichenschilder (Zulassungsbezirk Altenkirchen -AK-). Das Fahrzeug war während der Tatzeit vor einer Lagerhalle abgestellt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



