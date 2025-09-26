Kennzeichendiebstahl

Am Donnerstag, 25.09.2025, kam es zwischen 13.20 und 16.30 Uhr in Roth, Taubenweg, zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter das hintere Kennzeichenschild von einem Pkw Ford Focus. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



