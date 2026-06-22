Kennzeichendiebstahl in Wehbach

Kirchen (Sieg) (ots) -
Im Zeitraum zwischen Freitag, 19.06., 14:30 Uhr, und Sonntag, 21.06.2026, 18 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft das hintere Kennzeichenschild SI-E6002 von einem in der Straße "Am alten Bahnhof" abgestellten Kia.
Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.
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