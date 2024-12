Kennzeichendiebstahl in Vettelschoß

In der Nacht vom 27.12.2024 auf den 28.12.2024 kam es in der Ortslage Vettelschoß zu einem Diebstahl von zwei Kennzeichenschildern.



Das angegangene Fahrzeug war auf einem öffentlichen Parkplatz in der "Bernhardtstraße" abgestellt.



Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Linz am Rhein unter Tel.: 02644/943-0 oder pilinz@polizei.rlp.de zu melden.



