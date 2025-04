Kennzeichendiebstahl in Unkel

Am Morgen des 03.04.2025 wurde der Polizeiinspektion Linz am Rhein der Diebstahl von zwei Kennzeichenschildern gemeldet.



Das Fahrzeug des Geschädigten stand über Nacht in der Rabenhorststraße in Unkel.

Die Kennzeichenkombination der gestohlenen Kennzeichen lautet: NR-GF 54.



Die Polizeiinspektion Linz am Rhein bittet darum, dass etwaige Zeugenhinweise telefonisch oder per E-Mail mitgeteilt werden.



