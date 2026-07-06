Kennzeichen von mehreren Fahrzeugen gestohlen

Wissen (ots) -



In der Nacht von Samstag, 04.07., auf Sonntag, 05.07.2026, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft die jeweils hinteren Kennzeichenschilder von auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße abgestellten PKW.



Bei den angegangenen Fahrzeugen handelt es sich um einen Smart mit dem amtlichen Kennzeichen SU-GG174, einen VW Passat mit AK-MG120 und einen BMW 1er mit AK-EA288.



Die Polizeiwache Wissen nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02742 935-0 oder per E-Mail an pwwissen@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell