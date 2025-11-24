Wissen
Kennzeichen AK-EM895 gestohlen
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete im Zeitraum zwischen dem 22.11.22 Uhr, und dem 23.11.2025, 22:10 Uhr, das hintere amtliche Kennzeichenschild AK-EM895 von einem in der Rathausstraße geparkten Mercedes Vito.

Wissen (ots) -

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

