Kennzeichen AK-EM895 gestohlen

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete im Zeitraum zwischen dem 22.11.22 Uhr, und dem 23.11.2025, 22:10 Uhr, das hintere amtliche Kennzeichenschild AK-EM895 von einem in der Rathausstraße geparkten Mercedes Vito.

Wissen (ots) -



Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete im Zeitraum zwischen dem 22.11., 22 Uhr, und dem 23.11.2025, 22:10 Uhr, das hintere amtliche Kennzeichenschild AK-EM895 von einem in der Rathausstraße geparkten Mercedes Vito.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell