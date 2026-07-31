Neuwied
Katze verletzt
Symbolbild
dpa

Im Zeitraum vom 19.25.07.2026 wurde eine Freigängerkatze nahe der Liebfrauenkirche in Neuwied verletzt.

Neuwied (ots) -

Im Zeitraum vom 19.-25.07.2026 wurde eine Freigängerkatze nahe der Liebfrauenkirche in Neuwied verletzt. Die Tierhalterin stellte eine Wunde am Haustier fest, sodass davon auszugehen ist, dass das Tier vorsätzlich verletzt wurde.
Personen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied zu melden.
Die Polizei bittet Tierhalter um besondere Aufmerksamkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Kriminalinspektion Neuwied

Telefon: 02631-878-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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