Karnevalsveranstaltungen im Dienstgebiet der PI Linz verliefen fröhlich und friedlich

Die Polizeiinspektion Linz begleitete mit verstärkter Präsenz die Umzüge und Veranstaltungen in Vettelschoß, Linz am Rhein und Bad Hönningen, um die Sicherheit der Feiernden zu gewährleisten.



Trotz zahlreicher Besucherinnen und Besucher verliefen die Feierlichkeiten weitgehend störungsfrei. Es kam bis auf zwei Körperverletzungsdelikte zu keinen nennenswerten Vorfällen.

Die Polizei zieht eine positive Bilanz und lobt das friedliche Verhalten der Karnevalsteilnehmer.

Die Zusammenarbeit zwischen den Veranstaltern, den Ordnungsbehörden, der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und der Polizei funktionierte reibungslos. Durch die sichtbare Präsenz der Einsatzkräfte wurde ein sicherer Ablauf der Karnevalsumzüge gewährleistet.

Die Polizei dankt allen „Jecken“ für das verantwortungsbewusste Verhalten und hebt die gute Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden, der Feuerwehr und den Rettungsdiensten hervor, die zu einem sicheren und geordneten Verlauf der Veranstaltungen beigetragen haben.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein

Am Konvikt 1

53545 Linz/Rhein

Telefon: +49 2644 943-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell